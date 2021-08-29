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Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

29.08.2021 12:48

- Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonetin tırlarla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

- Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonetin tırlarla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye karayolu üzerindeki Karahan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan Alaattin Çatra idaresindeki 04 P 4017 plakalı kamyonet, yoldan geçen 34 HJ 6411 plakalı tıra çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki 33 DCM 24 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Çatra hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi de yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonet, Muradiye, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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