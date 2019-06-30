Son Dakika Haberleri: Van'da trafik kazası: 1 ölü
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Van'da trafik kazası: 1 ölü

53 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.

Van'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Hakkari-Başkale kara yolunda, Kamil Çakan yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çakan, yaşamını yitirdi.
Çakan'ın cesedi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Başkale, Van, Güncel
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