Van'da trafik kazası: 1 ölü
53 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:50 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Hakkari-Başkale kara yolunda, Kamil Çakan yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çakan, yaşamını yitirdi.
Çakan'ın cesedi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış
Çorum Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı
Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz