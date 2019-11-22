Son Dakika Haberleri: Van'da trafik kazası; 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Van'da trafik kazası; 1 ölü - Son Dakika

Van'da trafik kazası; 1 ölü

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Van'da trafik kazası; 1 ölü, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Çaldıran-Doğubayazit yolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İran uyruklu şoförün kullandığı tır yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu çıkartılarak Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Çaldıran, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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