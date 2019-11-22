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Van'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü hayatın kaybetti.

Van'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü hayatın kaybetti.

Çaldıran - Doğubayazıt kara yolunun Demircik Mahallesi yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı tır, şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

Doğubeyazıt, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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