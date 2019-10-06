Van'da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti
1 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye- Çaldıran karayolu üzerindeki Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin yoldan çıkması sonucu Çaldıran İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti