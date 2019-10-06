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Van'da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Van'da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye- Çaldıran karayolu üzerindeki Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin yoldan çıkması sonucu Çaldıran İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

Muradiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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