Son Dakika Haberleri: Van'da Trafik Kazası; 1 Yaralı

Van'da Trafik Kazası; 1 Yaralı

24 dakika önce

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kişi yaralandı.

Van'da Trafik Kazası; 1 Yaralı, System.String[]
Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki kamyonet sürücüsü kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüzüncü Yıl Üniveristesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, dün de ayını güzergahta ölümlü kaza meydana geldi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Erciş, Van, 3. Sayfa
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