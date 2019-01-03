Van'da Trafik Kazası; 1 Yaralı
24 dakika önce
Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kişi yaralandı.
Van
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş
karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki kamyonet sürücüsü kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüzüncü Yıl Üniveristesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, dün de ayını güzergahta ölümlü kaza meydana geldi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:39 Kaynak: İHA
Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü