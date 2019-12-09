Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van merkez İpekyolu ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve bir.kişinin sıkıştığı ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı, sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN