Son dakika haber! Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da trafik kazası: 1 yaralı
02.05.2021 11:41
Son dakika haber... Van'da trafik kazası: 1 yaralı Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
VAN - Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere kaza, Van-Erciş karayolunun 50. kilometresinde Timar (Gedikbulak) Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FD 8806 plakalı Mercedes marka tır, Erciş istikametinden Van'a doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle önce bariyerlerle çarptı daha sonra geldiği istikamete doğru döndü. Bariyerler sayesinde şarampole devrilmeyen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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