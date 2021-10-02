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Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 1 yaralı

02.10.2021 13:48
Van'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan bir kişi yaralandı.

Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erciş karayolunda 34 GT 1897 plakalı Renault Symbol marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen arama kurtarma, 112, UMKE ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde araçta sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Renault, Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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