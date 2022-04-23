Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

23.04.2022 12:43

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı Van'ın İpekyolu ilçesinde, seyir halindeki bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde, seyir halindeki bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İpekyolu ilçesi Erek Dağı Caddesinde seyir halindeki motosiklete plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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