Van'da trafik kazası: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da trafik kazası: 11 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 11 yaralı

6 saat önce

Van'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 11 yaralı, System.String[]

Van'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.


Van- Özalp kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JH 679 plakalı otomobille karşı yönden gelen 65 HC 512 plakalı kamyonet çarpıştı.


Kazada 11 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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