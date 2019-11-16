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Van'da trafik kazası; 2 yaralı

6 saat önce

Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Van'da trafik kazası; 2 yaralı, System.String[]

Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam 22: 10 sıralarında Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BZU 269 otomobil, Hakkari istikametinden Van'a doğru gelirken Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ile olası bir sıkışmaya karşı Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri tedbir amaçlı sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavileri yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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