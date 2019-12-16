Van'da trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika

Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Van Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkindeki meydana geldi. Bir otomobilin elektrik direğine çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Kurubaş Müfreze Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 2 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN