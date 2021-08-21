Van'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tuşba Sanayi Sitesi yakınlarında, 77 AJ 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN

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