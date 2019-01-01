Van'da Trafik Kazası; 3 Yaralı

Van merkez Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van merkez Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Edremit ilçesi çimento fabrikası civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimi ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olası bir sıkışmaya karşı bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri, kaza bölgesini tazyikli suyla temizledi. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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