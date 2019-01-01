Son Dakika Haberleri: Van'da Trafik Kazası; 3 Yaralı

Van'da Trafik Kazası; 3 Yaralı

40 dakika önce

Van merkez Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'da Trafik Kazası; 3 Yaralı, System.String[]
Van merkez Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Edremit ilçesi çimento fabrikası civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimi ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olası bir sıkışmaya karşı bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri, kaza bölgesini tazyikli suyla temizledi. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Edremit, Van, 3. Sayfa
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