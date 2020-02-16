Van'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 3 yaralı

27 dakika önce

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Van'dan Edremit istikametine giden ve plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında yolların buzlu olmasından dolayı kayarak takla attı. 29 Ekim 2019 tarihinde açılan kavşağın alt geçinde meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. - VAN

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
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