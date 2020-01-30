Van'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 4 yaralı
7 saat önce
Van'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Van'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Van- Erciş kara yolundaki Karahan üst geçidinde 34 TN 3502 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan 4 kişi, Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.
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