Van'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 4 yaralı

7 saat önce

Van'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Van'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van- Erciş kara yolundaki Karahan üst geçidinde 34 TN 3502 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan 4 kişi, Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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