Van'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Van- Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, jandarma, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN