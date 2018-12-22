Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
2 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 KC 684 plakalı yolcu otobüsü, ilçe girişinde karşı yönden gelen kamyon ve otomobille çarpıştı.
Kazada, otobüste bulunan 4 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:57 Kaynak: AA
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