Son Dakika Haberleri: Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

2 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 KC 684 plakalı yolcu otobüsü, ilçe girişinde karşı yönden gelen kamyon ve otomobille çarpıştı.

Kazada, otobüste bulunan 4 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:57 Kaynak: AA

Gevaş, Van, Güncel
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