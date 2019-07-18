Van'da trafik kazası: 6 yaralı
36 dakika önce
Van-Erciş karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:08 Kaynak: İHA
Van- Erciş
karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Van-Erciş karayolu üzerindeki Alaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 ABG 492 ile 65 NA 033 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpmayla birlikte araçta sıkışan yaralıları; AFAD
, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri kurtararak ambulansla hastaneye sevk etti. 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
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