Van'da trafik kazası: 7 yaralı
49 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:58 Kaynak: AA
'ın Tuşba
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Van- Erciş
kara yolunun 15. kilometresindeki Alaköy Mahallesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 55 ABG 492 plakalı otomobil ile 65 NA 033 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ekipler inceleme yaptı.
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