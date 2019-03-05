Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
1 saat önce
Van'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Van'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde, Hakkari istikametine giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.
Kazada, yaralanan 8 kişi ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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