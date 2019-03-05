Son Dakika Haberleri: Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

1 saat önce

Van'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı, System.String[]
Van'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde, Hakkari istikametine giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan 8 kişi ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Gürpınar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zayıflama Reklamında Görselleri İzinsiz Kullanılan İkbal Gürpınar, 30 Bin TL Tazminat Kazandı Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi

Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 19:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]