Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Van'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Van'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde, Hakkari istikametine giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.



Kazada, yaralanan 8 kişi ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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