Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı

21.04.2022 10:29

Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı Van'ın merkez Edremit ilçesinde servis minibüsü ile patates yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde servis minibüsü ile patates yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 AAG 482 plakalı Ford Transit marka servis aracı, aynı istikamete giden 01 FS 524 plakalı patates yüklü Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Polis ve jandarma bölgede olası başka bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemeleri alırken, yaralılar ekiplerin yardımıyla ambulanslara alınarak tedavileri yapılmak üzere hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis minibüsüyle patates yüklü kamyon çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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