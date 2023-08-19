Van'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Van\'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 19.08.2023 13:21

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APP 331 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri, kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Van, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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