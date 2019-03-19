Van'da Tren Raylarında 109 Kilo 110 Gram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.
VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Van
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba
ilçesine bağlı Gölyazı
Mahallesi'ndeki Van- Tebriz
Demiryolu'nda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tren rayları çevresinde arama yaptı. Aramada, 4 çuval içerisinde 83 paket halinde, 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:25 Kaynak: DHA
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