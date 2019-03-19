Son Dakika Haberleri: Van'da Tren Raylarında 109 Kilo 110 Gram Esrar Ele Geçirildi

Van'da Tren Raylarında 109 Kilo 110 Gram Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.

Van'da Tren Raylarında 109 Kilo 110 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeki Van- Tebriz Demiryolu'nda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tren rayları çevresinde arama yaptı. Aramada, 4 çuval içerisinde 83 paket halinde, 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:51 Kaynak: DHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Tebriz, Van, Güncel
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