Van'da Tren Raylarında Uyuşturucu Ele Geçirildi
44 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarında 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde tren raylarında 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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Mahallesi mevkisinden geçen tren rayları çevresinde yapılan aramada dört çuvaldaki 83 pakette 109 kilo 110 gram toz esrar bulundu.
Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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