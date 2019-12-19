Van'da tüberküloz kontrol toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Van'da tüberküloz kontrol toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van'da tüberküloz kontrol toplantısı yapıldı

6 saat önce

Van Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca "Verem Kontrol Kurulu ve Aktif Tüberküloz Sürveyans" toplantısı düzenlendi.

Van'da tüberküloz kontrol toplantısı yapıldı, System.String[]

Van Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca "Verem Kontrol Kurulu ve Aktif Tüberküloz Sürveyans" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, tüberküloz kontrolünde sektörler arası iş birliğinin önemine binaen verem kurulunun yılda bir kez toplandığını söyledi.

Van'da tüberküloz görülme sıklığı yönünden Türkiye ortalamasının altında ve vaka sayılarının düştüğünü belirten Sünnetçioğlu, şöyle dedi:

"Verem Savaş Dispanseri 2 doktor, 4 hemşire, 1 röntgen teknisyeni ve 6 idari personelle yeni binasında hizmet vermektedir. Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol gereği ihtiyaç sahibi verem hastalarına tedavileri süresince ayni nakdi yardım verilmektedir. İlimizde halen 37 hastamız nakdi yardımdan faydalanmaktadır. 4 hastamızın da tedavi süreci tamamlanmış, bu süreçte yardımları verilmiştir."

Toplantıya sağlık birimleri, kamu ve özel sağlık kurumlarının yetkilileri de katıldı.

Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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