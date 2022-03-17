Van'da TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışması - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

YYÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, projeleri sergilenmeye layık görülen 102 öğrenci takımının Van'dan büyük kazanımlarla ayrılacağını söyledi.

Yarışmada gelişmiş, kalkınmış, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için öz güveni yüksek, potansiyelinin farkında olan bir öğrenci kitlesi gördüklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Burada Cumhurbaşkanımızın istediği, potansiyelinin farkında olan bir gençlik var. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerdir. Öğretmenlilerimiz yarışma süresince öğrencilerinin projelerine danışmanlık yaptılar. Öğrencilerini her zaman olduğu gibi bu süreçte de yalnız bırakmadılar. Hem ilimizde hem de bölge illerden yarışmaya yoğun bir ilgi var. Bu durum bizi çok sevindirdi. Yoğunluğu genelde konserlerde, futbol maçlarında görüyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler gönlümüzün birincileridir. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmanın bu denli ilgi görmesinde yöneticilerimizin, okul müdürlerimizin, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin büyük emeği var. Onlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ülke finalinde başarı göstermelerini temenni ediyorum."

TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş ise TÜBİTAK tarafından her yıl düzenli gerçekleştirilen yarışmanın temel amacının, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya ve araştırmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.??

Yarışmaya ilgi gösteren tüm öğretmen, öğrenci ve ailelerini kutlayan Çavuş, "102 proje sergiye davet edildi. Başvurusu alınan projeler alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonunda dereceye giren 42 projeye ödül verdik. Türkiye finalinde yarışacak öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.