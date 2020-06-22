Van'da "Turizm Hareketlilik Projesi" başlatıldı - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 7 bin yıllık kadim tarihiyle bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla "Turizm Hareketlilik Projesi'ni" hayata geçirdi.



Van Gölü'nün keşfedilmemiş koyları, mavi bayraklı plajı, tarihi kaleleri, şelalesi ve inci kefallerinin göçüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Van'ın, turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar sürüyor.



Turizm konusunda farkındalık oluşturmak ve kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden önceki hareketliliğe kavuşmasını sağlamak isteyen Van TSO, normalleşme süreciyle birlikte Turizm Hareketlilik Projesi'ni başlattı.



Bu kapsamda Van Gölü'nün Ağin sahillerine gezi düzenleyen Van TSO yönetim kurulu üyeleri, Ege ve Akdeniz bölgesindeki plajları aratmayan güzelliğe sahip bölgede, turizm konusunda farkındalık çağrısı yaptı.

"Yerimizde oturarak farkındalık oluşturamayız"

Van TSO Başkanı Necdet Takva, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti normalleşme sürecinde ön plana çıkarmak için 7 Haziran'da "Dünya Kahvaltı Günü" programıyla dünyada fark yaratan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.



Turizm alanında farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir proje başlattıklarını anlatan Takva, şöyle konuştu:

"Öncelikle yerel yönetimlerin kendi içinde, kendi yönetim birimlerinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanları turistik bölgelere götürmeleri üzerine bir hareketlilik programı başlatmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı da dünyanın en güzel yerlerinde, Van denizinin endemik koylarında yapıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan normalleşme süreciyle Van'da turizm farkındalığını üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Yerimizde oturarak farkındalık oluşturamayız. Özellikle konaklama sektörü bu proje kapsamında fiyatlarını makul düzeye getirerek kendi halkına hizmet edebilir. Turizm seyahat acenteleriyle birlikte turlar düzenlenebilir, yine uygun bedelle halkın bu etkinliğe katılımı sağlanabilir. Tarihi, turistik, coğrafi değerlerimizi tanıtarak bir farkındalık yaratabiliriz. Umuyorum ki bu çağrımıza hem turizm seyahat acenteleri hem konaklama sektörü hem de diğer hizmetleri sunan sektör temsilcileri ve yerel yönetimler dahil olur."

"Van Gölü'nde yüzmeden kimse ölmesin"

Dünyaya örnek olabilecek bir havzada yaşadıklarını ve tüm dünyadaki insanların buraları gezip görmesini istediklerini belirten Takva, "Temmuz, ağustos aylarının belli dönemlerinde Türkiye'nin diğer turistik bölgelerinde suyun sıcaklığından denize giremezsiniz. Ama ortalama su sıcaklığının 10-12 derece, dış sıcaklığın 25-30 derece olduğu bir coğrafyada tatilin keyfine varın. Van Gölü'nde yüzmeden kimse ölmesin. Şifalı suları ve güzelliği ile bütün dünya insanlarını bekliyoruz. Burada herkese yetecek kadar yer var." diye konuştu.

Tekneyle dolaştıkları koyları basın mensuplarına tanıtan Takva ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri, daha sonra sahilde piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti, çevre temizliği yaptı.