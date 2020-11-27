Van'da turizm sektörünün geliştirilmesine 5 milyon liralık katkı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesince hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği "Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi" projesiyle turizm sektörüne 5 milyon 306 bin lira katkı sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen proje ile Van Gölü'nde taşımacılıkta kullanılan ve boşa çıkan feribot otele dönüştürülerek turizme kazandırılacak.

Proje için DAKA'da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hem bölge hem de Van Gölü Havzası için önemli ve anlamlı bir çalışma olacağını söyledi.

Edremit'in kentin turizm merkezi olması yolunda önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Say, şöyle konuştu:

"Bizim bir hayalimiz vardı. İlçenin her alanda geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışma yapalım istedik. Van Gölü'nü de içine alacak ortak bir proje olsun dedik. Burada bir taraftan öğrenciler gelip eğitim alacak, diğer taraftan da iyilik oteli olacak. Bir tarafıyla da istihdama katkı sunacak. Projeden elde edilecek kazancın büyük bir kısmı sosyal projelerde ve gençlerin eğitiminde kullanılacak."

Projeye destek veren Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına, Liman Dairesi Başkanlığına ve DAKA'ya teşekkür eden Say, "Bugün imzasını attığımız protokolle yakın zamanda restorasyon ve uygulama çalışmalarına geçeceğiz. 100 civarında üniversite öğrencisi staj görebilecek. 30 lise öğrencisi sürdürülebilir bir şekilde burada eğitim alacak. Bir anlamda ilerleyen zamanların turizmcilerini yetiştirecek bir okul, eğitim yuvası olacak." dedi.

"Turizme katkısı büyük olacak"

DAKA Genel Sekreter Halil İbrahim Güray ise söz konusu projenin kent için birçok anlamının olduğunu turizme büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Hem sosyal girişimcilik modeli hem de bölgeye katacağı katma değerle önemli bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güray, şunları kaydetti:

"Projemizin bütçesi 5 milyon 306 bin 822 lira. Bunun yaklaşık 2 milyon lirasını biz finanse edeceğiz. Yakın zamanda Van Gölü'nde taşımacılıkta kullanılan ve boşa çıkan bir feribot projemiz kapsamında güzel bir otele dönüştürülecek. Konaklamanın yanı sıra özellikle Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de mesleki eğitimde hizmet etmeye başlayacak. Sosyal girişimcilik anlamın da önemli bir proje. Belediyemiz sıfır atık diyebileceğimiz bir sistem geliştirdi. Bu sayede gemi Van Gölü'ne hiçbir atık bırakmayacak."

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.