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Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor - Son Dakika

Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor

16.08.2021 09:30

Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor Van'da yıllardır hizmet veren turizmciler, iki yıldır kötü giden işlerinin açılması umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor

VAN - Van'da yıllardır hizmet veren turizmciler, iki yıldır kötü giden işlerinin açılması umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizm sektörü, işlerin açılmasını bekliyor. Van'ın Gevaş ilçesinde 35 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiğini ifade eden Grand Deniz Turizm sahibi Hikmet Deniz, koronavirüs pandemisinin en çok turizmi etkilediğini söyledi. Yaklaşık iki yıldır işletmelerinin kapalı durumda olduğunu belirten Deniz, "İşletmelerimizi 3-4 aydır açtık. İnşallah iyi olacak. Yabancı turist pek yok ama yerli turistler gelmeye başladı" dedi.

Eylül ve ekim aylarından umutlu olduğunu dile getiren Deniz, "2019 yılında yaklaşık 160 bin kişiyi adaya gönderirken, bu sene daha 20 bini aşmadık. Bu pandemi turizmi kötü etkiledi" ifadelerini kullandı.

24 ila 200 arasında yolcu kapasiteli 7 teknelerinin olduğunu belirten Deniz, "Tesisimiz, turizm işletme belgeli olup, 780 kişi kapasitelidir. Konaklama dışında gerek plaj olsun gerek karavana olsun gerekse kamping olsun tüm aktivitelerde alt yapımız mevcuttur. Yerel ve dünya mutfağına sahip olan tesisimize gelen yerli ve yabancı turistler, buradan memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bunun yanında tesisimizden Akdamar Adası'na hafta içi 10, hafta sonu ise yaklaşık 20 sefer düzenleniyor" diye konuştu.

Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor

Türkiye, Turizm, Gevaş, Van, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Van'da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor - Son Dakika


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