Van'da Türk bayraklı kayak gösterisi

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi'nde sporcuların Türk bayraklı kayak gösterisinde renkli anlar yaşandı.



Gevaş ilçesinde 10 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, bu yıl karların geç yağması nedeniyle sezonu geç açmıştı. Tesisteki telesiyejle zirveye kolaylıkla ulaşan sporcular; Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasını doyasıya izleyebildiği 2 bin 800 rakımlı merkez, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl geç açılan kayak merkezinde bir takım etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında paraşüt, karda rafting, snowboard ve kayak sporcularının Türk bayraklı kayak gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kayak merkezinin hafta sonları canlı ve hareketli olduğunu belirtti. Kar yağışının Van'a geç yağması nedeniyle sezonu geç açtıklarını anımsatan İnanç, "Sezona açılan kayak merkezi hizmetinin ardından iki hafta sonra yoğun fırtına nedeniyle yine kapalı kalmak zorunda kaldı. Birinci etabı açtık, ancak bu kez de ikinci etabımızı çığ tehlikesi nedeniyle açamadık. Ancak bugün oldukça hareketli ve güzel bir hava var. Kayakseverlerden ve sporcularımızdan yoğun bir katılım var. Sezon açılış programını bugüne aldık. Bugün burada değişik etkinlikler düzenlenecek. Karda rafting ve kızak gibi bir takım gösteriler düzenlenecek" dedi.



Bu sene karın geç yağmasından dolayı kısa bir sezon geçireceklerini dile getiren İnanç, son haftaları da karın bol yağdığını ancak bu karın da havaların ısınmasıyla birlikte yetince faydalanamayacaklarını kaydetti. - VAN