Van'da Türk bayraklı kayak gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Van'da Türk bayraklı kayak gösterisi - Son Dakika Spor

Van'da Türk bayraklı kayak gösterisi

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi'nde sporcuların Türk bayraklı kayak gösterisinde renkli anlar yaşandı.

Van'da Türk bayraklı kayak gösterisi, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi'nde sporcuların Türk bayraklı kayak gösterisinde renkli anlar yaşandı.


Gevaş ilçesinde 10 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, bu yıl karların geç yağması nedeniyle sezonu geç açmıştı. Tesisteki telesiyejle zirveye kolaylıkla ulaşan sporcular; Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasını doyasıya izleyebildiği 2 bin 800 rakımlı merkez, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl geç açılan kayak merkezinde bir takım etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında paraşüt, karda rafting, snowboard ve kayak sporcularının Türk bayraklı kayak gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kayak merkezinin hafta sonları canlı ve hareketli olduğunu belirtti. Kar yağışının Van'a geç yağması nedeniyle sezonu geç açtıklarını anımsatan İnanç, "Sezona açılan kayak merkezi hizmetinin ardından iki hafta sonra yoğun fırtına nedeniyle yine kapalı kalmak zorunda kaldı. Birinci etabı açtık, ancak bu kez de ikinci etabımızı çığ tehlikesi nedeniyle açamadık. Ancak bugün oldukça hareketli ve güzel bir hava var. Kayakseverlerden ve sporcularımızdan yoğun bir katılım var. Sezon açılış programını bugüne aldık. Bugün burada değişik etkinlikler düzenlenecek. Karda rafting ve kızak gibi bir takım gösteriler düzenlenecek" dedi.


Bu sene karın geç yağmasından dolayı kısa bir sezon geçireceklerini dile getiren İnanç, son haftaları da karın bol yağdığını ancak bu karın da havaların ısınmasıyla birlikte yetince faydalanamayacaklarını kaydetti. - VAN

Gevaş, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da Türk bayraklı kayak gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]