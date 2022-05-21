Van'da "Türk Mutfağı Haftası" paneli düzenlendi

Van Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van'ın bir turizm şehri haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Dünya artık turizmde farklılaşmaya, alternatif kaynaklar üretmeye başladı. Gastronomi turizmi de hiç şüphesiz bunların başında geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Van'da "Türk Mutfağı Haftası" konulu panel gerçekleştirildi.

Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen panelde konuşan Uslu, Türk mutfağının tarihsel sürecinin çok eskiye dayandığını söyledi.

Ülkede yemek alışkanlıklarının ortak özellikleri bulunmakla birlikte köye, şehre ve yerleşim yerlerine göre tarihsel ve hatta bölgesel olarak farklılık gösterdiğini belirten Uslu, şöyle devam etti:

"Türk mutfağı ve tarihsel süreci çok uzun bir zamana yayılmış ve oldukça zengin bir mutfak kültürü haline gelmiştir. Bakanlığımız bu konuda bir gelenek başlatıp Türkiye'nin tüm şehirlerinde Türk mutfağıyla ilgili güzellikleri ve bize ait özellikleri sergileyeceğimiz bir çalışmaya öncülük etmekte. Bu konuyla ilgili bakanlığımız 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' adında çok güzel bir eser oluşturdu. Bu güzel eserde ülkemizin her köşesinden her yöresinden Türk mutfağına ait yemek çeşitleri var."

Van'ın artık dört mevsim turizm hedefine emin adımlarla ilerlediğini anlatan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık turizmin deniz, kum ve güneş gibi klasik tatil anlayışından ibaret olmadığını görmemiz gerekir. Bir şehrin mutfak kültürünü tanımak, tarihini, kültürünü ve doğal dokusunu keşfetmek ve şehirle bütünleşen mutfak unsurlarını deneyimlemek önemli. Ayrıca Van'ın gastronomi noktasında hak ettiği bir noktada olmadığını ancak hızlı bir şekilde paydaşlarla beraber yapılacak ortak fikir alışverişi sayesinde toparlanabileceğine inancımız tam. Kesinlikle Van'ı bir turizm şehri haline getirmemiz gerekir. Dünya artık turizmde farklılaşmaya, alternatif kaynaklar üretmeye başladı. Gastronomi turizmi de hiç şüphesiz bunların başında geliyor. Bu kadar yoğun bir kültürel mirasa sahip Van'ımızda, gastronomi ile ilgili zenginliğimizin olduğu bilincini canlandırmamız gerekir."

"Van kahvaltısının katma değer ürün olması için etkinliği gerçekleştirdik"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kent mutfağının tanıtılmasında ve yemek kültürünün yaygınlaşmasında önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Van kahvaltısının önemine ve ticari boyutuna değinen Takva, şunları kaydetti:

"Bütün bu ürünlerin üretildiği coğrafyada, değer kazanması ve bunu üretenlerin emeğinin karşılığının alınabilmesi için işin ticari boyutu çok önemli. 2014'te ilk kez dünyanın en büyük, en uzun kahvaltı sofrasını hazırladık. Kentin tanıtımı için çok güzel ve heyecanlı oldu. Rekor 18 bin küsur sayı ile Amerika'da bir kasabadaydı. Onlar sadece tek çeşit kalabalık sofra kurmuşlardı. Amacımız 20 bin ile 30 bin arasında bir hikaye yazmaktı. Fakat o gün 100 binden fazla kişi geldi. Rekor kırıldı ve işin ticarileşmesine katkı sağladık. Dünyaca ünlü Van kahvaltısının artık katma değer ürün olması için etkinliği gerçekleştirdik."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak, bir ülkede ya da kentte gastronomi kültürünün turizme büyük etki ettiğini anlattı.

Kentlerde mutfak kültürlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Ocak, "Türk mutfak kültürü dünyanın en önemli üç mutfağından biri. Çin, Fransa ve Türk mutfağı. Biraz daha özel ve diğerlerinden farklı olarak en besleyici, en zengin, çeşidi en fazla olan mutfak Türkiye mutfağıdır. Tüm bu bileşenleri bir arada görmek mümkün. Bu kültürün içerisinde farklı birçok etken var." dedi.

"Sonsuz bir yemek hazinesine sahibiz"

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sağlıklı ve dengeli beslenmekte mutfak kültürünün çok önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Her bölgenin yemek kültürünün ayrı bir zenginliği bulunduğunu vurgulayan Güray, "Sonsuz bir yemek hazinesine sahibiz. Bizler de mutfak kültüründe et ve süt ürünlerinin başını çektiği bölgemizde önemli tanıtımlar ve destekler sağlıyoruz. Bu çalışmalar gastronomi turizmine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Ali Geyik, işletmeci Yusuf Konak ile Van Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Nurullah Kaplan'ın da konuşma yaptığı panele Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ve kurum temsilcileri de katıldı.