Van'da Türkçe ve Kürtçe tanıtım tabelaları yenileniyor - Son Dakika

Van'da kırsal mahallelerde yıpranan tabelaları yenilemek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kırsal mahallerde yıpranan Türkçe ve Kürtçe tanıtım tabelalarını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalle yollarının tanıtılması ve güvenli bir şekilde kullanılması için bahar aylarından bu yana çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, mahalle yollarında kar direği ve mevzuata uygun olmayan mahalle isim tabelalarını yenileme çalışması yapıyor.

Ekipler, çalışma programı kapsamında 13 ilçenin mahalle yoluna yaklaşık 13 bin kar direği dikti, mahallelerin girişlerine isim ve yol bilgilerini içeren tabelalar kurdu.

Tabelalarda eskilerinde olduğu gibi yörenin Kürtçe ismine yer veriliyor. Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mevzuatına uygun bir şekilde yapılıyor.

"Kürtçe tabelaların söküldüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor"

Ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan yaptığı açıklamada, çalışmaların yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Yön levhalarının, sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapıldığını belirten Özvan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizin yollarında yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yön ve kar direği çalışmalarını Mart ayından bu yana sürdürüyoruz. Çalışmalarda yaklaşık 17 bin kar direği dikeceğiz. Bunun yanı sıra Kürtçe içeriğe sahip tanıtım tabelalarının da kurulumu sürüyor. Bazı yayın organlarında Kürtçe tabelaların söküldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, lokal olarak mevzu olan yerde hata sonucu bir görüntü ortaya çıkmıştır. Mart ayından bu yana tanıtım tabelaları yan yana Türkçe ve Kürtçe içeriklidir. Kürtçenin tabelalardan kaldırılması söz konusu değildir. Tabela değişim çalışmalarımızı ay sonuna kadar tamamlayacağız."