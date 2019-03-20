Van'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması
1 saat önce
Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
Van
'da "Türkiye
Güven Huzur
" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 80 ekip ile 486 personelin katıldığı uygulamada 7 bin 276 kişi ile 4 bin 340 araç sorgulandı.
Uygulamada trafik ekiplerince 14 sürücüye 6 bin 94 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:30 Kaynak: AA
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