Van'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Van
'da, "Türkiye
Güven Huzur-2" uygulaması gerçekleştirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur-2" kapsamındaki denetimler üç aşamalı gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere 385 personel, 93 ekip, helikopter, deniz aracı ve dedektör polis köpeği katıldı.
Uygulama çerçevesinde toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanı, deniz ulaşımı, meydanlar, alış veriş merkezleri, park ve bahçeleri denetleyen ekipler, yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.
Uygulama kapsamında 47 umuma açık iş yeri, 2 bin 318 kişi sorgulandı, 15 araca cezai işlem uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.