Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk sahasında 526 personel uygulamaya katıldı.

Uygulama kapsamında 4 bin 769 kişi sorgulandı, 2 bin 373 araç kontrol edildi, 18 araç sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı ve 10 araç trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 499 gram eroin ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.