Son Dakika Haberleri: Van'da 'Türkiye Huzur Güven' Uygulamasında 1 Kilo 940 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Van'da 'Türkiye Huzur Güven' Uygulamasında 1 Kilo 940 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl genelinde başlatılan 'Türkiye Huzur Güven' uygulaması sırasında Gevaş ilçesinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirildi.

Van'da 'Türkiye Huzur Güven' Uygulamasında 1 Kilo 940 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl genelinde başlatılan 'Türkiye Huzur Güven' uygulaması sırasında Gevaş ilçesinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden İran ve Afganistan uyruklu 2 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısların oturdukları koltukların altında çorap içerisinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Huzur, Türkiye, Van, 3. Sayfa
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