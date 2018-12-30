Van'da 'Türkiye Huzur Güven' Uygulamasında 1 Kilo 940 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl genelinde başlatılan 'Türkiye Huzur Güven' uygulaması sırasında Gevaş ilçesinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından İl genelinde başlatılan 'Türkiye Huzur
Güven' uygulaması sırasında Gevaş
ilçesinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis
karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden İran
ve Afganistan
uyruklu 2 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısların oturdukları koltukların altında çorap içerisinde 1 kilo 940 gram reçine esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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