Van'da Türkiye ile İran arasında gerçekleştirilen "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 55'incisi tamamlandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile İran'ın Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi, iki ülke arasındaki sınır hattında alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili mutabakat metnini imzaladı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Bilmez, İran heyetiyle iki gündür süren görüşmelerin tamamlandığını söyledi. Toplantıda sınır güvenliği ve yasa dışı geçişleri değerlendirdiklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Her iki ülkenin ekonomisine zarar veren kaçakçılık olaylarının engellenmesi için gerekli olan tedbirlerin alınması, sınırda ortak devriye yapılması ve iletişim kanallarının sürekli açık tutulması konularında mutabakata vardık. Ayrıca iki ülkeyi hedef alan başta PKK ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliğimizi devam ettirmeyi ve bu işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardık. İki ülkenin gelişimi konusunda İran ve Türk vatandaşlarımızın karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olunması konusunda da iyi niyet mutabakatına vardık. Toplantının iki ülke ilişkilerinin olumlu gelişmesine vesile olmasını diliyorum."

Hoy Kenti Fermandarı Abidi de özellikle sınır hattında terörle mücadele konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını, sınır kapısındaki geçişlerin kolaylaştırılması konusunda da kararlar aldıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından mutabakat metinleri imzalandı.