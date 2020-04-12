Van'da tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Van'da tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi
7 saat önce
Van'ın Edremit ilçesinde tuzaklanmış patlayıcı ve silah ele geçirildi.
Van'ın Edremit ilçesinde tuzaklanmış patlayıcı ve silah ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde yapılan operasyonda; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 5 kilogram amonyum nitrat ile tuzaklanmış 1 büyük tüp ve 20 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:07 Kaynak: İHA
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