Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

19.08.2022 16:10
Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Van'da üç hırsızlık olayının faili yakalandı.

Van'da üç hırsızlık olayının faili yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu bisiklet, Özel Rehabilitasyon Merkezinde görevliye ait çantada ve bir süpermarketin kasasından toplam 20 bin 950 lirayı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı Kamera kayıtları hırsızı ele verdi: 15 gün içerisinde 3 ayrı hırsızlık Kamera kayıtları hırsızı ele verdi: 15 gün içerisinde 3 ayrı hırsızlık
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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