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Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Son Dakika

Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

26.06.2021 22:06
Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı, System.String[]

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve bilgi sistemi Vali Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve bilgi sistemi Vali Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile hastane yönetimi katıldı.

Programda konuşan Vali Bilmez, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinin hastaneye ciddi bir katkı sunacağını belirtti. Vali Bilmez, "Sağlık bilgi sistemi sadece hastaneye değil, Van Sağlık İl Müdürlüğü'ne de hizmet edecek. Bu yoğun bakım sadece Van'a değil bölgemize hitap edecek. Bunların ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Van depremi sonrası önemli bir rol üstlendiğini anımsatan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, hastanenin 2011 depreminde Vanlıların sığınağı olduğunu vurguladı.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, geçmişte fiziki bakımdan koşulları iyi olmayan hastanenin şimdi modern cihazlarla donatıldığını ifade etti.

29 yataklı yoğun bakım ünitesi ve server sistemlerinin yer aldığı hastane yönetim siteminin açılışını yaptıklarını dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bildiğiniz gibi yaklaşık bin 600 yataklı üçüncü basamak bir üniversite hastanesidir. Bu hastanemiz Van ve çevre iller dahil yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet vermektedir. Üçüncü basamak hastanelerin olmazsa olmazı da yoğun bakım hizmetidir. Çünkü en ağır hastalar üçüncü basamakta tedavi görmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, protokolün kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emin Bilmez, Hastane, Van, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Son Dakika


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