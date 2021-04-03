Van'da Ülkü Ocakları tarafından, Türkeş'in vefatının 24. yılı dolayısıyla helva dağıtıldı - Son Dakika

Van'da Ülkü Ocakları Bayan Birimi tarafından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara helva ikram etti.

Ülkü Ocakları üyesi kadınlar, Hz. Ömer Camisi avlusunda stant kurdu.

Burada vatandaşlara helva dağıtan ülkücü kadınlar, Türkeş'in siyasi hayatıyla ilgili vatandaşlarla sohbet etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet İşiyok, yaptığı açıklamada, Türkeş'i ölüm yıl dönümünde andıklarını söyledi.

Siyasi hayatı boyunca ülkeye önemli hizmetleri olan Türkeş'i unutmayacaklarını anlatan İşiyok, etkinliği düzenleyen Ülkü Ocakları Bayan Birimi Başkanı Selvi Polat'a teşekkür etti.