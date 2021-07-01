VAN'DA 'ULUSAL RESİM ÇALIŞTAYI' - Son Dakika

VAN'ın Edremit Belediyesi'nce önemli turizm değerlerinden olan Van Gölü ve ilçenin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla 'Ulusal Resim Çalıştayı' düzenlendi.

Edremit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek olan 'Ulusal Resim Çalıştayı' başladı. İlçenin kent meydanındaki Van Gölü manzarasında düzenlenen çalıştaya, 5 ilden 10 sanatçı katıldı. Çalıştayda minik öğrenciler ve elleri doğuştan olmayan fiziksel engelli Vedat Kiyat da yağlı boya resimleri yaptı. Kiyat'ın resimleri, büyük beğeni topladı. Van Gölü sahil bandında kurulan stantlarda Akmadar Adası, Van kedisi, Van balığı, Engil Şelalesi ve Kız Kalesi resimleri yer aldı.

Çalıştaya katılan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sanatçılara teşekkür etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Say, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden sanatçıları Edremit'te buluşturduklarını, Edremit'te ilk defa resim çalıştayı yaptıklarını belirterek, İnşallah devamını getireceğiz. Çalıştayımız kapsamında konserlerimiz, film gösterimleri ve sergilerimiz olacak. İnşallah pandeminin bitişi ile birlikte Edremit sanatın, turizmin ve kültürün merkezi olmaya devam edecek. Bu vesileyle de tüm halkamızı hemşehrilerimizi Edremit'e bekliyoruz. Pandeminden uzak sağlıklı günler diliyoruz dedi.

'İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU'

Çalıştaya katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu da Edremit'te sanatın, sevginin, kardeşliğin birleştirici evrensel gücüne bir kez daha şahit olduklarını söyledi. Muhteşem doğa ve muhteşem deniz ile iç içe olduklarını anlatan Karoğlu, 7'den 70'e herkesi bir araya toplayan Edremit Belediyesi muhteşem bir etkinliği imza attı. Özellikle pandemi sürecinden hemen sonra böylesi bir çalışmanın yapılması çok önemli. Böyle bir etkinlik düzenleyen belediye başkanına şahsım ve sanatçılar adına teşekkür ederim. İyi bir başlangıç oldu. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Van, Doğu'nun en muhteşem şehirlerinden biri. Burada sevgi var, dostluk var, barış var. Sanata destek verenlere, sanatla birlikte yürüyenlere candan teşekkür ediyorum diye konuştu.