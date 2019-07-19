Son Dakika Haberleri: Van'da "Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği" yapılacak
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Van'da "Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği" yapılacak

2 saat önce

Van Gölü'nünde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği" yapılacak.

Van'da
Van Gölü'nünde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği" yapılacak.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneği işbirliğiyle yapılacak etkinlikte 130 bisikletçi, Van Gölü çevresindeki 430 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.
Kentteki bir kahvaltı salonunda gazetecilere açıklama yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentin en önemli değerlerinden birinin Van Gölü olduğunu söyledi.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinliğin daha kurumsal ve etkin bir şekilde yapılacağını anlatan Takva, şunları kaydetti:
"Van Gölü Aktivistleriyle 430 kilometrelik bir bisiklet şenliği düzenliyoruz. 21 Temmuz pazar günü 130 profesyonel bisikletçiyle bu faaliyeti başlatıyoruz. Amacımız Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak. Bu coğrafyanın en önemli mirasını koruma konusunda bir adım atma yönünde faaliyet yapacağız."
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de yapılacak etkinliğe destek verecek kurumlara teşekkür etti.
Van Gölü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:06 Kaynak: AA
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