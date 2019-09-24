Van'da "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecek.



Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek sempozyum 26 Eylül'de başlayacak.



Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 3 gün sürecek sempozyumda, bilim insanları akademik sunumlar yapacak, katılımcılara kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.



Senato salonunda düzenlenen sempozyum tanıtım toplantısında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite olarak temel misyonlarından birinin de bilimsel araştırmacılara kendilerini ifade edebilecek ortamları hazırlamak olduğunu söyledi.



Sosyal Bilimler Enstitüsüyle düzenledikleri sempozyumu geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Şevli, "Türkoloji üzerine araştırma yapan bilim insanlarının davet edildiği programda yapılan çalışmalarla ilgili konuşmalar yer alacak. Sempozyuma Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra yurt dışından da katılım sağlanacak. Türk edebiyatından tarihine, sanatından coğrafyasına kadar Türkoloji'nin birçok alanında yapılan çalışmalar sunulacak." diye konuştu.



Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar da sempozyumun hem kent hem de üniversite için önemli olduğuna değindi.

Bilim insanlarının sempozyuma yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Koçlar, "Sempozyumu hazırlamayı düşünürken bu kadar ilgi olabileceğini tahmin etmemiştik. Sempozyuma katılmak için bir çok başvuru yapıldı. 180 bilim adamının katılacağı sempozyumun Van'da ilk olacağını düşünüyoruz." dedi.