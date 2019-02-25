Van'da 'Umutlu Eller' Projesi

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve SODES tarafından yürütülen "Umutlu Eller" projesinin yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve SODES tarafından yürütülen "Umutlu Eller" projesinin yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.



Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve SODES tarafından yürütülen 'Umutlu Eller' projesinin yılsonu sergisi düzenlendi. Elite World Van Hotelde düzenlenen ve yoğun katılımın gerçekleştiği sergide konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, proje kapsamında bölgedeki kadınlara değişik alanlarda kurslar düzenlendiğini ifade ederek, "Bu kurslara bin 30 kursiyer katıldı ve sertifikalarını aldı. Proje kapsamında 3 bin kadına ulaşıldı, il dışı geziler düzenlendi ve kadınlarımızın sosyal hayatta üretimde yer alması için ciddi emekler sarf edildi. Biz, modern bir toplum olmamızın ancak kadının üretimde, sosyal hayatta yerini almasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için bütün çabamız, kadınlarımızın hem üretimde hem sosyal hayatta daha çok rol almasına yöneliktir. Projemizin temel amacı da buydu. İnşallah bu projenin devamı da gelir. Kadınlara yönelik projelere öncelik vereceğiz. Kadınlarımızın meslek edinmesi, sosyal hayatta yer alması, diğer insanlara örnek olması ve toplumun gelişimine katkı sunması için elimizdeki imkanları kadınların hizmetine sunacağız. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Bilmez, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.



Kuaförlükten aşçılık kursuna, el sanatlarından gümüş savat işlemeciliğine kadar birçok farklı kursta ürünlerini sergileyen kadınlar, böyle bir projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.



Kurs sayesinde boş vakitlerini değerlendirdiklerini dile getiren Songül Akman isimli kursiyer ise, "Evde canımız sıkılıyordu, ama bu kurs sayesinde kafa dağıttık. Ayrıca kursta kolye, bileklik, takı yaparak güzel vakit geçirdik" dedi.



Kuaför Eğitmeni Ergül Özdemir de, 'Umutlu Eller' projesi kapsamında Türk bayrağı tasarımı yaptıklarını belirterek, "Çünkü Türk bayrağı başımızın tacıdır. Bunun yanında yine 'Çocuk Gelin Saçına Hayır' demek ve bunu insanlara anlatmak için bir tasarım hazırladık. Beyaz, herkese yakışır ama çocuklar da farklı oluyor. Bu yüzden çocuk gelinlere hayır diyoruz" şeklinde konuştu.



Sergi açılışına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, vali yardımcıları Sinan Aslan ve Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

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