Van'da üniversite öğrencileri için gezi düzenledi

Van'da, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere yönelik tanıtım ve kültür gezisi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bu yıl eğitime başlayan ve Kredi Yurtlar Kurumunda kalan 400 öğrenci katıldı.

Görevliler nezaretinde belediye tarafından tahsis edilen araçlara alınan öğrenciler, Van Kalesi, Van Müzesi, Seyir Tepesi ve Akdamar Adası'nı gezme fırsatı buldu.

Öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan mekanları gezdi, fotoğraf çektirdi.

Geziye katılan Gamze Toros, Van'a ilk kez geldiğini belirterek, "Van çok önemli tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Akdamar Adası ve kaleyi çok merak ediyordum. Büyükşehir Belediyesi sayesinde buraları görme imkanım oldu. Geziden çok keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.