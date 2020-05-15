Van'da üniversite öğrencileri, salgına dikkat çekmek sessiz yürüyüş yaptı - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için kent merkezinde sessiz yürüyüş yaptı. Öğrenciler, yürüyüş sırasında, sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlara broşür verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için Soydan Kavşağı'nda toplandı. Ellerinde 'Virüs bana bulaşmaz demeyin. Bir kişi bir şehri hasta edebilir', 'Koronavirüsün şakası yok. Karantina, yoğun bakım, ölüm', 'Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım', 'Deprem ve çığ felaketleri yaşamış ve ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyoruz', 'Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım' yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sosyal mesafeye kuralına uyarak, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi 'nden başlayan yürüyüş, kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde

son buldu. Öğrenciler, yürüyüş sırasında sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları broşür verip, bilgilendirdi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, pandemi ile ilgili farkındalık yaratmak için böyle bir proje başlattıklarını söyleyerek, "Koronavirüs bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi ve şehrimizi de etkiledi. Üniversite öğrencileri bu anlamda kentte yaşayan insanların farkındalık bilincini geliştirmek amacıyla böyle bir etkinlik yapmaya çalıştılar. Biz de onlara eşlik, danışmanlık ediyoruz. İki gün önce sayın valimiz ve rektör beyin katılımıyla bu etkinlik start aldı. Belli periyotlarla bu etkinlik devam edecek. Temel amaç, insanların koronavirüs karşısındaki bilinçlerini canlı tutmak ve arttırmak. Bu projede 30 öğrencimiz var. Fakat sosyal mesafeye dikkat çekerek, 10'ar öğrenci ile bu etkinliği yapıyoruz" dedi.